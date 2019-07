Radsportereignis in Radevormwald : Neues Verkehrskonzept für „Night on Bike“ wahrscheinlich

Das Bergzeitfahren ist eine der großen Herausforderungen für die Teilnehmer der „Night on Bike“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Gespräche mit den Anwohnern in Ispingrade sind positiv verlaufen. Trotzdem ist die „Night on bike“ nicht ganz ohne Probleme abgelaufen.

Die Nachlese der „Night on Bike“ mit den Anwohnern ist nach Ansicht von Sven Schreiber, dem Veranstalter des Radsportereignisses, positiv verlaufen. Im Vorfeld hatte es Sorgen bei den Bewohnern von Ispingrade wegen Lärm und möglicher Vermüllung geben.

Sven Schreiber ist überzeugt, dass die Anlieger mittlerweile besänftigt sind. Dass das Fahrerlager erstmals in Ispingrade aufgeschlagen wurde – sonst befand es sich am Schulzentrum – sei für die Veranstaltung nur gut gewesen. „Das hatte nur Vorteile. Auch bei vielen Einwohnern von Ispingrade ist das gut angekommen.“ Er bleibt bei seiner Einschätzung: „Das war die beste ,Night on Bike’ überhaupt.“

Ganz ohne Probleme sei es aber nicht abgegangen, räumt der Veranstalter ein. Bereits unmittelbar nach der Veranstaltung hatte er das starke Verkehrsaufkommen erwähnt. „Wir müssen sehen, dass wir im kommenden Jahr das Verkehrskonzept anpassen, beispielsweise mit Hilfe eines Shuttle-Busses.“ Allzu viele Besucher seien mit ihren Fahrzeugen in die kleine Ortschaft gedrängt. „Am Samstagabend war es voll“, schildert Schreiber die Situation. „Deshalb haben wir den Verkehr auf der Ispingrader Straße frühzeitig abgeleitet. Wir hatten den Anwohnern ja versprochen, dass die Straße nicht versperrt sein wird.“ Manche hätten ihr Auto dann an den Straßenrand gestellt und seien zu Fuß gegangen. Fazit: Hier müsse vor der nächsten „Night on Bike“ noch einmal über Alternativen beraten werden.

Auch Jochen Knorz, der Leiter des Ordnungsamtes, hatte an dem Gespräch teilgenommen. „Wir werden mit dem Veranstalter zu diesem Thema noch ein gesondertes Gespräch führen“, kündigte er an.

An der „Night on Bike“ nahmen in diesem Jahr etwa 800 Mountain-Biker teil. Auch ein Kinder-Rennen wurde veranstaltet und fand viel Resonanz.