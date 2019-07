Problem mit Mikroplastik in der Bergstadt : Granulat auf Sportplätzen auch in Rade

Granulat auf Sportplätzen auch in Rade

Problem mit Mikroplastik in der Bergstadt

Im Stadion Kollenberg in Radevormwald wurde im Jahre 2007 ein Kunstrasen ausgelegt. Bald könnte ein neuer Wechsel nötig sein. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Die Böden der Sportanlagen am Kollenberg und an der Hermannstraße müssten bei einer Verschärfung der Vorschriften von Mikroplastik-Partikeln befreit werden. Die Verwaltung geht aber von Übergangsfristen aus.

Es schwimmt in den Meeren, es findet sich in Speisesalz, und es liegt auch unter den Füßen von Sportlern – Mikroplastik. Die Gefahren durch die winzigen Kunststoffpartikel wurden lange übersehen, doch seit einiger Zeit warnen Experten vor dem Ausmaß der Belastung – auch für den menschlichen Körper.

Da löst es Besorgnis aus, dass Kunstrasenplätze in den vergangenen Jahren nicht nur mit Sand, sondern in vielen Fällen auch mit einem Granulat aus Kunststoffen angelegt wurden. Die EU überlegt, diese Granulate zu verbieten. In vielen Kommunen wird bereits darüber nachgedacht, wie man die Sportplätze von den unerwünschten Partikeln befreien kann.