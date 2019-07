Ärztliche Versorgung in Radevormwald : Wupperorte behalten Kassensitz für Arzt

Nach einer zweijährigen Übergangszeit soll das jetzige Pfarrheim an der Keilbecker Straße zum Ärztehaus werden. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Die Kassenärztliche Vereinigung bestätigt, dass die Praxis von Dr. Martin Siebert mit einem neuen Arzt weitergeführt werden kann. Damit gehen die Pläne der Verwaltung auf, die medizinische Versorgung vor Ort zu sichern.

Diese Nachricht wird eine Erleichterung für viele Einwohner in den Wupperorten sein: Die Arztpraxis in Keilbeck, die zurzeit noch Dr. Martin Siebert betreut, wird auch weiterhin von der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KVNO) als Kassensitz anerkannt.

Christoph Schneider, Sprecher der KVNO, bestätigte am Freitag, „dass der Zulassungsausschuss der Krankenkassen und Ärzte Mitte dieser Woche über die beantragte Weitergabe des vertragsärztlichen Zulassung des Herrn Dr. Siebert entschieden hat und in diesem Rahmen den Sitz an einen entsprechenden Bewerber mit Wirkung zum 1. Oktober übertragen hat. So wie es aussieht, wird es also eine geregelte Nachfolge beziehungsweise unmittelbare Weitergabe der Praxis in Radevormwald geben.“

Info Rade ist rein statistisch „überversorgt“ Statistik Laut den Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein gibt es in der Stadt Radevormwald statistisch gesehen 15,5 Hausärzte. „Damit ist Rade mit 112 Prozent versorgt“, hatte Christoph Schneider, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, im März erklärt. Grundlage ist die gesetzliche Bedarfsplanung. Diese legt fest, dass auf 1671 Einwohner ein Hausarzt kommen soll. Allerdings würden bei solchen Erwägungen auch die lokalen Besonderheiten berücksichtigt.

Der Name des Mediziners, der als Nachfolger von Martin Siebert in den Wupperorten ab Oktober praktiziert, wird zwar von manchen schon genannt, doch die KVNO hält sich vorerst zurück: „Der schriftliche, formale Beschluss hierzu ist aktuell in Bearbeitung und wird den Beteiligten im Laufe der nächsten Tage offiziell zugehen.“

Bürgermeister Johannes Mans verrät zumindest so viel: „Der neue Arzt ist ein Radevormwalder.“ Mans freut sich darüber, dass die Pläne der Verwaltung für die Fortführung der medizinischen Versorgung in den Wupperorten aufgehen. „Wir sind sehr glücklich darüber und fühlen uns bestätigt“, sagt das Stadtoberhaupt. Jetzt könne man mit Zuversicht das Projekt eines Arzthauses im jetzigen Pfarrheim der katholischen Kirchengemeinde St. Josef angehen. Vorerst jedoch werde es eine Zwischenlösung in den jetzigen Praxisräumen an der Keilbecker Straße geben.

Laut Dr. Martin Lohmann, dem Vorgänger von Martin Siebert und Vermieter der Praxisräume, wird diese Regelung zwei Jahre lang dauern. Lohmann hatte im Laufe der Bemühungen um eine Lösung für die ärztliche Versorgung die Verwaltung scharf kritisiert. Geärgert hatte ihn besonders die Bemerkung des Bürgermeisters, die jetzigen Praxisräume seien keine dauerhafte Option. In private Mietverhältnisse, so hatte Lohmann sich kritisch geäußert, habe sich die Stadt nicht einzumischen.

Am Freitag schickte Lohmann einen Brief an die Presse, in der er seine Kritik an Verwaltung und Politik erneuert und die Fortsetzung der ärztlichen Versorgung in den Wupperorten größtenteils als seinen eigenen Erfolg darstellt: „Ich habe für die Wupperorte erreicht, was ich wollte.“ Auch das Personal werde weiter beschäftigt.

Dr. Martin Siebert hatte die Praxis vor fünf Jahren übernommen. Er wechselt nun als Oberarzt an eine Klinik in Bad Lippspringe. Siebert ist froh, dass es eine Lösung für die Wupperorte gibt: „Die Patienten waren verunsichert.“ Siebert lobt das Engagement der Verwaltung: „Der Bürgermeister hat gute Arbeit geleistet, um den Fortbestand zu sichern.“