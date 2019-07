Ausbau Eifgen-Stadion : Kunstrasen-Platz mit Sand statt Granulat

Wermelskirchen Die Stadt reagiert auf ein mögliches Verbot von Mikroplastik, das auch im Kunststoffgranulat für Sportplätze steckt. Sie lässt den Kunstrasenplatz im Eifgen-Stadion mit dem Naturstoff unterfüttern. Am Höferhof bleibt das Material.

Die Diskussion über mögliche Umweltgefahren durch Mikroplastik und ein drohendes Verbot von Granulat hat auch in Wermelskirchen Diskussionen und Reaktionen ausgelöst. Die Stadtverwaltung zieht eine erste Konsequenz: Der neue Kunstrasenplatz im Eifgen-Stadion wird nicht Kunststoff-Granulat im Untergrund haben, sondern Sand. „Alles andere wäre zu diesem Zeitpunkt fahrlässig“, sagte Thomas Marner, Technischer Beigeordneter und gleichzeitig Umweltdezernent der Stadt, am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Andere Alternativen sehe man noch nicht.

In diesem Zusammenhang betonte Marner: „Wir wollen keine Panik schüren.“ Noch sei überhaupt nicht klar, welche Arten von Granulat in welchem Ausmaß schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben. Dabei gehe es um den Eintrag von Mikroplastik in den Wasserkreislauf und mögliche Folgen für die Nahrungskette, an deren Ende der Mensch steht. Der frisch fertig gestellte Kunstrasenplatz in Dabringhausen bleibe vorerst unangetastet. „Ein Ausbau, ohne zu wissen, ob und wie schädlich dieses spezielle Granulat ist und welche Folgen das Abtragen hat, wäre jetzt voreilig“, sagte Marner und verwies auf laufende Studien zu diesem Thema. Ein Ausbau würde mit 30.000 bis 40.000 Euro zu Buche schlagen. Offen sei, ob und wann ein EU-weites und deutschlandweites Granulatverbot verhängt wird. „Es wird sich wahrscheinlich nur auf die Anlage neuer Kunstrasenplätze beziehen“, sagte Tiefbauamtsleiter Harald Drescher.