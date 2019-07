Feuerwehr Radevormwald : Sommergaudi in Borbeck

Der MGV Hahnenberg tritt auch am Sonntag wieder beim Sommerfest in Borbeck auf. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Borbeck Die Löschgruppe Borbeck der Radevormwalder Feuerwehr feiert am Wochenende ihr dreitägiges Sommerfest.

Borbeck (büba) Auf dem Land ist es besonders schön – das behauptet jedenfalls Ralf Höller. Grund genug daher für die Borbecker Feuerwehr, am kommenden Wochenende eine zünftige Sommergaudi auf ihrem idyllischen Landsitz zu feiern. Zum Fassanstich am Freitag, 19. Juli, 20 Uhr, wird DJ Borbeck rockige Hits von den 80ern bis heute auflegen. „Bekannt ist der Freitag für kölsche Mitsinghits – von Brings bis Miljö ist alles dabei“, berichtet Höller.

Am Samstag, 20. Juli, ab 20 Uhr bringt, DJ Marc Schwung in das Borbecker Tal. „Er hat auch die Kultveranstaltung Borbecker Hüttengaudi im Februar dieses Jahres beschallt und lässt es sich nicht nehmen, mit den Borbeckern erneut zu feiern“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Sonntag, 21. Juli, steht ab 10 Uhr ganz im Zeichen des Gesangs und der Familie. Zum Frühschoppen hat sich der Hahnenberger Gesangverein angekündigt, wobei das Bergische Heimatlied ganz oben auf der Wunschliste steht. Die „berühmte“ Kuchentafel mit reichlich Selbstgebackenen rundet das Borbecker Fest zum Nachmittag hin ab. Besucher sind an allen drei Tagen willkommen.