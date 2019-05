Löschzug Xanten-Nord : Vorschulkinder zu Gast bei der Freiwilligen Feuerwehr

Vorschulkinder aus Kindergärten in Vynen und Marienbaum waren zu Besuch beim Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr Xanten. Foto: FFW Xanten

Xanten Die Kinder bekamen die Arbeit der Feuerwehr und ihre Gerätschaften gezeigt. Am Ende durfte die obligatorische Löschübung natürlich nicht fehlen.

(RP) Was macht die Feuerwehr und was mache ich, wenn es brennt? Dies waren nur zwei der Fragen, auf die rund zwanzig Vorschulkinder der Kindergärten aus Vynen und Marienbaum am vergangenen Freitag Antworten bekamen.