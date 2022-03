Radevormwald wird sauberer : Bürgerverein macht Frühjahrsputz

Auch an der Wupper wird am 2. April sauber gemacht. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Auch die Wupperaner machen sauber und beteiligen sich an der großen Aktion der Stadt. Am Samstag, 2. April, 10 Uhr, geht es los. Am Bürgerzentrum am Siedlungsweg können die nötigen Geräte abgeholt werden.

Was in den eigenen vier Wänden jedes Jahr im März oder April ansteht, klappt bestimmt auch auf Stadtebene. Auch die Wupperaner sind dabei, wenn es darum geht, den Frühjahrsputz anzugehen. „Der Bürgerverein für die Wupperorte übernimmt dieses Jahr gemeinsam mit Jochen Priess und dem Kinder- und Jugendtreff „life“ die Organisation und das angenehme Drumherum. Wir werden dabei von unserem Quartiermanager David Truszcynski unterstützt“, kündigt Vorstandsmitglied und Pressesprecher Armin Barg an.

Am Samstag, 2. April, 10 Uhr, geht es los. Am Bürgerzentrum am Siedlungsweg (ehemaliges Gemeindehaus) können die notwendigen Gerätschaften von den ehrenamtlichen Helfern abgeholt werden. Die Aktion soll bis 14.30 Uhr laufen. Dann gibt es am Bürgerzentrum – gesponsert vom „life“ – Grillwürstchen und Kaltgetränk. Um Anmeldungen bittet der Bürgerverein bei Armin Barg, Tel. 0176 47547930, 02195 9353526, E-Mail: info@armin-barg.de. „So können wir die Straßenzüge besser einplanen und auch den Bedarf an Verpflegung genauer einschätzen“, erläutert Barg. Wichtig: Ob Einzelpersonen, Gruppen, Familien oder Vereine: alle sind zu der Aktion willkommen, um die Wupperorte ein bisschen sauberer zu machen. Besondere Vorkehrungen zum Schutz gegen das Coronavirus will der Verein kurz vor der Aktion mitteilen. Nach derzeitigem Stand sind nach Angaben von Barg lediglich dort, wo mehrere Menschen zusammenstehen, Mund-Nasen-Masken Pflicht. „Es handelt sich um eine reine Outdoor-Veranstaltung, für die wir auf schönes Frühlingswetter hoffen“, schreibt Barg in der Einladung.

Der Bürgerverein für die Wupperorte beteiligt sich mit seiner Aktion an der Großaktion der Stadt, die vom 25. März bis 3. April läuft. Dann sind die Bürger aufgerufen, Müll einzusammeln unter dem Motto „Radevormwald macht sauber“. Regina Hildebrandt, zuständig für das Thema Umwelt im Bauverwaltungsamt, und Niklas Lajewski, der Klimaschutzmanager der Stadt, hoffen, dass sich wieder zahlreiche Familien, Schülergruppen oder Wanderer beteiligen und auf Müllsuche gehen. Die Einsätze sollten mit den beiden Stadtmitarbeitern abgesprochen werden. Benötigte Materialien wie Müllsäcke, Handschuhe und Greifer gibt’s für alle Helfer im Rathaus an der Hohenfuhrstraße 13.

Abgesprochen ist zudem, dass sich der Bergische Abfallwirtschaftsverband (BAV), den die Stadt mit der Müllentsorgung beauftragt hat, um die Entsorgung des gesammelten Mülls kümmern wird. Deshalb sollten die Ablageorte der vollen Säcke ebenfalls mit den städtischen Mitarbeitern vereinbart werden.