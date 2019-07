Schwerer Unfall in Radevormwald : Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Radevormwald Glück im Unglück hatte ein 18-jähriger Fahranfänger am Dienstagabend: Bei einem schweren Unfall auf der L 414 zog er sich einen Schock und ein paar Schürfwunden zu.

Spektakulärer Unfall am Dienstagabend auf der L 414: Wie Polizeipressesprecherin Monika Treuler am Mittwoch mitteilte, endete dabei die Fahrt eines 18-jährigen Fahranfängers an einem Baum. Der Hückeswagener war gegen 19.30 Uhr mit einem roten BMW-Cabrio auf der Uelfe-Wuppertal-Straße von Dahlerau kommend in Richtung Radevormwald unterwegs. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Dort prallte er gegen einen Baum.