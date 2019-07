Hoher Besuch in Radevormwald : Apollo-Astronaut besuchte Buschsiepen

Radevormwald 2002 war Charles M. Duke einen Tag Gast der Familie Uellenberg. Der US-Astronaut war bei der ersten Mondlandung Verbindungsmann am Funkgerät zwischen Erde und Mond. Drei Jahre später betrat er mit Apollo 16 den Erdtrabanten.

Am vergangenen Sonntag feierten viele Menschen den 50. Jahrestag der ersten Mondlandung am 21. Juli 1969, 3.56 Uhr. Auch einige Radevormwalder erinnern sich gewiss noch daran, wie sie damals mitgefiebert und die Übertragung am Bildschirm verfolgt haben. Gerd Uellenberg genießt jedoch ein besonderes Privileg: Er durfte einen der Mondfahrer des Apollo-Programms persönlich kennenlernen und sein Gastgeber sein.

Im Haus der Familie Uellenberg in Buschsiepen hatte sich Charles M. Duke auf seinen Vortrag vorbereitet. Er hinterließ dem Gastgeber einige freundliche Zeilen, darunter „It was a pleasure to spend the day with you“ – „Es war ein Vergnügen, den Tag bei Ihnen verbringen zu dürfen.“ Der Radevormwalder Gerd Uellenberg erlebte den prominenten Gast als freundlichen und gelassenen Charakter. Als junger Mann, so hatte Duke in seinem Vortrag gestanden, sei er dagegen betont männlich, schroff und egozentrisch gewesen. Von dieser Seite seines Wesens habe er sich durch seinen erneuerten Glauben befreien können, sagte der 1935 geborene Raumfahrer.