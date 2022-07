Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau : Gemeindetreff fährt zum Biggesee

Der Biggesee ist ein beliebtes Ausflugsziel, hier eine Aussichtsplattform am Ufer. Foto: imago/imagebroker/imago

Wupperorte Die Evangelische Kirche in den Wupperorten kündigt zwei Termine an: ein Sommerfest am 11. August und ein Ausflug ins Sauerland im September.

Die Evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau weist auf zwei kommende Veranstaltungen für den Gemeindetreff (vormals Seniorenclub) hin: Am Donnerstag, 11. August, findet von 14.30 bis 17 Uhr das nächste Treffen im Gemeindehaus Herkingrade statt. Statt Kaffee und Kuchen steht ein kleines Sommerfest mit Leckereien vom Grill und Salaten sowie guten Gesprächen auf dem Programm. Zwecks Einkaufsplanung bitten die Organisatoren ausnahmsweise um Anmeldung bei Julia Klinkusch unter ☏ 02191 5927866 bis spätestens 8. August.

Im September geht es für den Gemeindetreff auf Fahrt. Für Donnerstag, 8. September, planen die Organisatoren einen Tagesausflug an den Biggesee. Die Teilnahme kostet 45 Euro pro Person, im Preis enthalten sind die Busfahrt und eine etwa 90-minütige Bootstour auf dem Biggesee inklusive Kaffee und Kuchen. Das Mittagessen ist nicht inbegriffen, das Restaurant „Hohe Bracht“ stellt jedoch eine kleine Karte mit Gerichten in allen Preisklassen zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt vormittags im Bus.

Abfahrt ist um 9 Uhr ab Herkingrade (Einstiegsmöglichkeiten am Schröderweg sowie an der Mittelstraße auf Anfrage), gegen 11 Uhr erreicht die Gruppe das Restaurant. Um 13.30 Uhr geht es weiter zum Biggesee, zur Schifffahrt mit Kaffee und Kuchen. Nach dieser Tour folgt die Rückfahrt nach Radevormwald.

Verbindliche Anmeldung auch hier bei Julia Klinkusch unter ☏ 02191 5927866. Die Fahrt ist nicht auf den Gemeindetreff begrenzt – jeder, der gerne mitfahren möchte, kann sich ebenfalls für den Ausflug anmelden.

