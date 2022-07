Karnevalsgesellschaft aus Radevormwald : „Rua Kapaaf“ bereitet Session vor

Radevormwald Im August wird der Kartenvorverkauf beginnen, teilen die Karnevalisten mit. Bei einem „Adventlichen Abend“ am 7. Dezember ist „Hausmann“ Jürgen Beckers zu Gast.

Der Kartenvorverkauf für den „Adventlichen Abend“ mit „Hausmann“ Jürgen Beckers am Mittwoch, 7. Dezember 2022, und für die Sitzung „Kunterbuntes Bürgerhaus“ am Freitag, 17. Februar 2023, beginnt im kommenden Monat. Wer für beide Veranstaltungen gleichzeitig Karten kaufen möchte oder mindestens zehn Karten am Stück braucht, kann diese am Freitag, 26. August, zwischen 17 und 18 Uhr erwerben. Der Einzelkartenverkauf startet am Samstag, 27. August zwischen 10 und 12 Uhr, beide Termine im Bürgerhaus. Danach stehen wieder die Stadtbücherei und PBS Schwanz sowie die E-Mail an karten@rua-kapaaf.de für den Kauf zur Verfügung. „Da wir dieses Jahr nicht schon am Karnevalsfreitag während der Pause mit dem Verkauf begonnen haben und dann schon ausverkauft waren, haben jetzt mehr Interessierte die Möglichkeit, an Karten zu kommen“ erklärt Präsident Dirk Finger das gewählte Vorgehen.