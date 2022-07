Ein Jahr nach der Flut im Bergischen : Kein Prozess wegen Hochwasser

Bergisches Land Die Wuppertaler Staatsanwaltschaft ermittelt nach dem verheerenden Hochwasser im Juli 2021 nicht weiter gegen Mitarbeiter des Wupperverbandes. In dem Verfahren galt es unter anderem zu klären, ob die Verantwortlichen die hohen WRegenmengen früher hätten voraussehen und dementsprechend verhindern hätten können.

Zu entscheiden war, ob Mitarbeiter des Wupperverbandes die Überschwemmung , die vor allem in Hückeswagen , aber auch in Wermelskirchen und Radevormwald für erhebliche Schäden gesorgt hatte, herbeigeführt hatten – womöglich sogar fahrlässig. Damit musste die Staatsanwaltschaft klären, ob die Verantwortlichen die ungewöhnlich hohen Regenmengen rechtzeitig hätten vorhersehen und das Hochwasserereignis durch geeignete Maßnahmen hätten verhindern können. „Dies ist nach den getätigten Vorermittlungen nicht der Fall“, berichtete Baumert.

Nach Auswertung aller Unterlagen hätten erst ab 12. Juli 2021 konkreter werdende Wetterprognosen und Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes vorgelegen, die ein Starkregenereignis in der hiesigen Region als wahrscheinlich erscheinen ließen. „Die später vollgelaufene Wupper-Talsperre war zu dieser Zeit zu 92 Prozent gefüllt, was der Betriebsgenehmigung entsprach, da niedrigere Füllstände als Hochwasserschutzräume lediglich in den Wintermonaten vorgeschrieben sind“, heißt es in der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal.