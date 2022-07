Spurensuche in Radevormwald : Judoka Peter Frese besucht Krebsöge

Krebsöge Peter Frese machte als Sportler und Funktionär im Deutschen Judo-Bund Karriere. Er war aktiver Judokämpfer und 19 Jahre Präsident des Deutschen Judo-Bundes.

Nach dem Treffen von früheren und jetzigen Krebsöger Bürgerinnen und Bürgern vor einem Monat in Honsberg besuchte Peter Frese in diesen Tagen die Orte seiner Jugendzeit erneut. Er ging auf Spurensuche gemeinsamer Kinder- und Jugendzeiten in Krebsöge. Dort ist Frese zusammen mit Gerd Lenz und Bernd Heymann aufgewachsen. Lenz wohnt noch in Krebsöge, Heymann zog es nach Wörrstadt in Rheinland-Pfalz. Sie waren in den 1950er Jahren Jugendfreunde und Spielkameraden. Wie sehr ihr Herz heute noch für diesen Ort schlägt, zeigten die ausgetauschten Erinnerungen an ihren gemeinsamen Lebensabschnitt. Sie riefen sich seltene Jugenderlebnisse ins Gedächtnis zurück, die hin wieder auch mit Hauen und Stechen geendet hatten. Bevor der Tag mit einem gemeinsamen Abendessen endete, waren die drei ehemaligen Spielkameraden von Krebsöge aus über Kräwinklerbrücke bis nach Hückeswagen um die Wupper-Talsperre auf Wander- und Radwegen unterwegs gewesen. Ein Abstecher zur Bever-Talsperre rundete die sechsstündige Fahrradtour dann noch ab.