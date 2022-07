Jugend- und Sozialwerk in Hückeswagen : Helfer gesucht für behinderte Kinder aus der Ukraine

Hückeswagen Der Beschäftigungsumfang orientiert sich am Unterstützungsbedarf des Kindes und liegt in der Regel zwischen 15 und 30 Wochenstunden. Die Einsatzzeit ist etwa von 8 bis 13 Uhr

Horn: „Für alle Flüchtlinge ist es schwer, in Deutschland Fuß zu fassen. Ganz besonders schwierig ist dies aber für ukrainische Kinder, die zusätzlich mit einer Behinderung zu kämpfen haben.“ Um sie und ihre Familien bei der Integration in den Kindergarten oder die Schule zu unterstützen, sucht das Jugend- und Sozialwerk nun Frauen und Männer, die deutsch und ukrainisch bzw. russisch sprechen, die Freude an der Arbeit mit Kindern haben, ermutigen, trösten, motivieren und bremsen können und Wegweiser im Alltag der Kindertagesstätte und der Schule sein wollen. In einer Schulung werden die Interessenten auf ihren Einsatz vorbereitet und von Fachkräften begleitet, versichert Horn.