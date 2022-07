Eine Woche voller Aktionen : Mitmachen bei der „Fairienzeit“

Jugendleiterin Fabienne Schmitz und Pfarrerin Karin Dembek sind startklar für die „Fairienzeit“. Los geht es mit einem Fahrradgottesdienst am Sonntag. Foto: Mokwa Foto: Bianca Mokwa

Kevelaer Eine Woche lang gibt es in Kevelaer Aktionen für alle Generationen. Geplant sind unter anderem ein Kinoabend, Pilgerwanderungen und ein Tag im Sole-Garten. Start ist am Sonntag mit einem Fahrradgottesdienst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Mokwa

„Fairienzeit“, dabei handelt es sich nicht um einen Schreibfehler. Jugendliche der evangelischen Kirche in Kevelaer haben bewusst dieses Wort kreiert. Eine Woche lang soll es um Umwelt, Nachhaltigkeit und vor allem ganz viel Miteinander gehen.

Erstmals bietet die evangelische Kirche Kevelaer nicht nur eine Ferienwoche für Kinder und Jugendliche an, sondern für alle Generationen. Start ist am Sonntag, 31. Juli, mit einem Fahrradgottesdienst. Los geht es um 9.30 Uhr ab der Kirche, gegen 11.30 Uhr trifft man wieder am Garten der Kirchengemeinde ein zu einem kleinen Picknick. Jeder sollte selber etwas mitbringen und auch für unterwegs, die Strecke ist etwa 15 Kilometer lang, etwas zu trinken dabei haben.

Info Wann eine Anmeldung nötig ist Regel Für die meisten Angebote der „Fairienzeit“ der evangelischen Kirchengemeinde Kevelaer gilt: einfach vorbeikommen und mitmachen. Eine Anmeldung ist deshalb in fast allen Fällen nicht nötig. Ausnahme Um besser planen zu können, sollten Kinder, die an der Stadtrallye am Dienstag, 2. August, teilnehmen, angemeldet werden. Es reicht eine Mail an fabienne.schmitz@ekir.de. Für das nachhaltige Basteln am Freitag, 5. August, erfolgt die Anmeldung über eine Mail an info@jona-kindergarten.de.

Mit Bewegung geht es am Montag, 1. August, weiter. Angeboten werden zwei Pilgerwanderungen. „Ja“, sagt Pfarrerin Karin Dembek schmunzelnd, das sei keine rein katholische Erfindung. Zwar gehe es nicht, wie bei der Wallfahrt, darum, eine bestimmte heilige Stätte zu erreichen, aber man möchte zusammen unterwegs sein und geistliche Dinge gemeinsam bedenken. Gemeinsam mit Jugendleiterin Fabienne Schmitz hatte Karin Dembek die Pilgerfortbildung eines Pfarrers der westfälischen Landeskirche besucht, der das im Rahmen der Erwachsenenbildung anbietet. Angeboten werden in Kevelaer zwei Strecken. Die erste Pilgerwanderung startet um 9 Uhr und endet gegen 12 Uhr und hat eine Länge von sechs bis sieben Kilometern. Die zweite, kürzere, startet um 10 Uhr, hat eine Länge von vier bis fünf Kilometern und endet ebenfalls um 12 Uhr. Startpunkt ist jeweils an der evangelischen Kirche.

Für Dienstag, 2. August, ist eine Stadtrallye für Kinder geplant. Von 15 bis 18 Uhr ist man den Piraten auf der Spur und geht auf Entdeckungstour in der Stadt. Gestartet wird auch hier an der evangelischen Kirche.

Mittwoch, 3. August, ist Kino-Tag in der evangelischen Kirche. Von 16 bis 18 Uhr gibt es eine Vorstellung für Kinder. Abends sind die Erwachsenen dran, von 19 bis 21 Uhr wird für sie ein Film gezeigt. Die Filme sind eine Überraschung. Aber gerade beim Erwachsenenfilm könne man sicher sein, dass es einer ist, der auch in der Kirche gezeigt werden darf und der nicht für eine schlaflose Nacht sorgt, so die Pfarrerin.

Donnerstag, 4. August, geht es in den Sole-Garten. Ab 16 Uhr wird eine professionelle Kneipp-Führung durch Liss Steeger angeboten und Pfarrerin Karin Dembek wird an dem Nachmittag erklären, was es mit dem Bibelgarten auf sich hat und was es dort alles zu entdecken gibt. Außerdem gibt es verschiedene Aktionen für Kinder. Ab 17 Uhr werden Aktionen für Jugendliche angeboten. Die Teilnehmer treffen sich alle direkt im Sole-Garten.

Am Freitag, 5. August, wird zum nachhaltigen Basteln in die evangelische Kindertageseinrichtung „Jona“ eingeladen. Die Aktion startet um 14.30 Uhr.

Samstag ist Pause, Sonntag, 7. August, wird dann zum großen Sommerausklang eingeladen. Es gibt um 15 Uhr einen Open Air Gottesdienst im Gemeindegarten, es wird gemeinsam gesungen, musiziert und gegrillt. „Wir hoffen natürlich nicht, dass damit der Sommer zu Ende ist“, sagt Karin Dembek schmunzelnd. Aber die „Fairienzeit“ der evangelischen Kirche ist damit beendet.