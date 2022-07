St. Dionysius Baumberg : Unbekannte brennen Papier in Kirche ab

In der Kirche an der Von-Ketteler-Straße haben Unbekannte Brnadschäden verursacht. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Unbekannte Täter haben am Sonntag in einer Kirche an der Von-Ketteler-Straße in Monheim-Baumberg (St. Dionysius) gezündelt.

