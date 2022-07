NEW-Musiksommer in Mönchengladbach : Fans schwelgen selig bei Songs von Booster

Mönchengladbach Bei perfektem Sommerwetter begeisterte die Mönchengladbacher Coverband beim NEW Musiksommer an der Konzertmuschel hinter der Kaiser-Friedrich-Halle. Der Anteil der 50plus-Generation war hoch.

Als Booster-Frontmann René Pütz das markante Piano-Intro von Elton John’s „Your Song“ anstimmt, sind die Fans der Gladbacher Cover-Urgesteine schon bester Dinge. Sängerin Chris Schmidt begrüßt im Publikum Ex-Bandmitglied Reinhard „Vanni“ Vander, mittlerweile „im wohl verdienten Ruhestand“. Über 30 Jahre covern sich Booster nun schon über die Bühnen in Mönchengladbach und der Region. Dementsprechend hoch ist der Anteil der Babyboomer-Generation 50plus im Publikum. Das schwelgt in seligen Erinnerungen, als Pütz stimmgewaltig die alten Klassiker von Hotel California bis zu den Dire Straits zu souveränem Pianospiel zum Besten gibt. Booster können aber auch aktuell: Bei Johannes Oerdings „An guten Tagen“ schwingen die ersten Pärchen das Tanzbein.

Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Für Kurzentschlossene : Diese Kulturangebote stehen in Mönchengladbach an

Heide Rommerskirchen (61) und ihre Freundin Carmen Eschen (59) aus Mönchengladbach sind nicht zum ersten Mal beim NEW-Musiksommer dabei und auch nicht zum ersten Mal bei der Band des Tages. „Vor 16 Jahren haben wir hier schon einmal Booster gesehen, damals in etwas anderer Besetzung“, erinnert sich Heide Rommerskirchen und fährt schmunzelnd fort: „Das Wetter war auch nicht so gut. Da mussten wir uns vor dem Regen nach drinnen flüchten.“ Sie findet den NEW-Musiksommer „eine schöne Aktion, auch für die, die sich nicht so viel leisten können.“

Seine Vorbildfunktion nimmt René Pütz auch heute wahr: Gemeinsam mit Moderator Mickey Bernard ruft er das Publikum immer wieder auf, doch bitte reichlich für die Aktion des Vereins Friedensdorf – Kinder in Not Mönchengladbach zu spenden. Als deren Spendensammler das vorläufige Gesamtergebnis von gut 5000 Euro verkünden, appellieren beide noch ein letztes Mal an die Großzügigkeit der Besucher. Mit durchschlagendem Erfolg: Am Ende kommen stattliche 6002 Euro für den guten Zweck zusammen.