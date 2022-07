Stadtarchiv Kevelaer arbeitet jetzt digital : Digitalisierung im Stadtarchiv: Der Scanner ist eingetroffen

Kevelaer Geplant ist ein Onlinezugriff auf Foto- und Bilddaten. Die Projektkosten in Höhe von 32.000 Euro werden zu 90 Prozent vom Förderprogramm übernommen.

Das Projektziel ist die Erstellung von Digitalisaten des neu erschlossenen Fotothekbestandes. „Der Scanner ermöglicht uns, die sensiblen Fotos, Dias und Negative schonend zu digitalisieren, ohne dass das Original Schaden nimmt“, so Janine Weigel, die Leiterin des Archivs. Das Stadtarchiv strebt einen umfangreichen digitalen Auftritt an und plant als ersten Schritt, den Onlinezugriff auf die Foto- / Bildbestände anzubieten. Parallel wird der einzigartige Bestand in verschiedenen Formaten digital gesichert. Die Projektkosten in Höhe von 32.000 Euro werden zu 90 Prozent vom Förderprogramm übernommen.