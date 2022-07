Mobilität im Kreis Kleve : Bund fördert 30 Elektrobusse für die Niag

Kreis Kleve Der ÖPNV soll im Kreis Kleve bis 2035 CO2-neutral sein. 30 vollelektrische, klimafreundliche Niag-Busse werden aus Bundesmitteln mitfinanziert. Der Betriebshof muss dafür umgerüstet werden.

Der Wechsel zur Elektromobilität nimmt in der Niag-Unternehmensgruppe weiter an Fahrt auf. 30 vollelektrische, klimafreundliche Niag-Busse werden – wie berichtet – aus Bundesmitteln mitfinanziert. Die Fördermittel, heißt es jetzt in einer aktuellen Mitteilung des Verkehrsunternehmens, unterstützten so „beim Umstieg auf alternative Antriebsarten, die Klima und Umwelt noch mehr schützen helfen als es der ÖPNV im Vergleich zum Privat-Pkw schon heute schafft“.