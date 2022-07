Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag in Winnekendonk : 86-jährige Radlerin schwer verletzt

Eine Radfahrerin wurde am Morgen in Winnekendonk von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Sonsbecker Straße musste voll gesperrt werden. Foto: Guido Schulmann

Winnekendonk Beim Abbiegen kam es zu dem Unfall am Dienstagmorgen in Winnekendonk. Ein Autofahrer übersah die Radfahrerin, die aus Richtung Kevelaer unterwegs war. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 86-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde, kam es am Dienstagmorgen gegen 9.15 Uhr in Winnekendonk.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall folgendermaßen: Ein 78-jähriger Mann aus Kevelaer befuhr mit seinem Renault Twingo die Hauptstraße in Winnekendonk in Richtung Kevelaerer Straße.

An der Kreuzung mit der Kervenheimer Straße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er die entgegenkommende 86-jährige Radfahrerin, ebenfalls aus Kevelaer kommend, die im Kreuzungsbereich weiter geradeaus fahren wollte. Durch den Zusammenstoß mit dem Auto stürzte die die 86-jährige Radfahrerin und verletzte sich dabei so schwer, so dass sie mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in das Krankenhaus gebracht werden musste.