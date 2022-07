Psychiatrie in Bedburg-Hau : Flüchtiger Ausbrecher in Köln gefasst

Bedburg-Hau Der aus der LVR-Klinik in Bedburg-Hau ausgebrochene Straftäter wurde von einem Spezialkommando festgenommen. Die Beamten schlugen in Köln zu.

„Auf die Spur des Geflohenen kamen die Fahnder durch eine 44 Jahre alte Frau aus Duisburg, die im Verdacht steht, ihm bei der Flucht geholfen zu haben und in der Vergangenheit gelegentlich Kontakt zu dem 39-Jährigen hatte“, so die Kreis Klever Polizeibehörde. Doch als die 44-Jährige den Täter in Köln endlich besuchte, schnappte die Falle zu. „Der Zugriff erfolgte durch Spezialkräfte der Polizei. Der Mann konnte vor einem Hotel in Köln-Deutz widerstandslos festgenommen werden, ebenso wie seine Begleiterin“, so die Polizei. Der Frau werde Gefangenenbefreiung vorgeworfen, sie sei aber nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen worden. Bei der Festnahme führte der Ausbrecher die gefälschten Personalpapiere mit, war aber nicht bewaffnet. Er wird jetzt einer Justizvollzugsanstalt überstellt.