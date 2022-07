Kaffeebar „Home Barista“ : Azubi aus Bedburg-Hau für Gesellenstück ausgezeichnet

Kreis Kleve David Schouten aus Bedburg-Hau ist der Sieger bei „Die Gute Form“. Die Kaffeebar „Home Barista“ aus Eiche und Linoleum überzeugte. Aber mehrere Gesellenstücke der Tischler stachen heraus.

Bei der Planung seines Gesellenstückes war dem jungen Tischler schnell klar, dass er als regelmäßiger Kaffeetrinker und leidenschaftlicher Cafégänger ein Möbelstück bauen möchte, das er später mit einer Siebträgermaschine kombinieren kann. Somit fertigte er mit seinen in der Ausbildung erlernten Fähigkeiten das für ihn passende Möbelstück an und gab ihm den Namen „Home Barista“. Das Gesellenstück, das der Nachwuchshandwerker in rustikaler dunkel geölter Eiche mit einer dunkelgrauen Linoleumoberfläche hergestellt hat, hat bereits einen Platz in Davids Küche gefunden und ist dort täglich im Einsatz.