Programm angekündigt : Ein Jahr Begegnungspark in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau Ein Jahr Förderverein Bedburger Begegnungspark: Die Zahl der Mitglieder hat sich mittlerweile verdreifacht, die nächsten Termine stehen fest.

Die Termine für die zweite Jahreshälfte stehen schon fest: Müllsammelaktion am 17. September, Herbstfest am 16. Oktober, Klavier-Konzert im Gesellschaftshaus am 22. Oktober und Winterbegegnung am 18. Dezember