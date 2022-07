Neue Anlage muss her : Benefiz-Konzert für Kleves Seehunde

Kleve Kleves Seehunde brauchen eine neue Anlage – und das kostet eine Menge Geld. Am 8. Oktober soll mit guter Musik für den Tiergarten gesammelt werden.

(RP) „Unsere Seehunde brauchen dringend ein neues Zuhause“, sagt Kleves Tiergartenleiter Martin Polotzek. „Die alte Anlage, in der unsere Tiere derzeit leben, wurde 1971 erbaut und entspricht bei Weitem nicht mehr den Standards, die wir heutzutage an eine artgerechte Seehundhaltung haben. Da der Neubau einer der modernsten Seehundanlagen Europas das größte Projekt in unserer Tiergartengeschichte wird, sind wir dabei auf die Unterstützung und Hilfe der Politik sowie der Bevölkerung angewiesen. Es freut mich daher umso mehr, dass wir nun am 8. Oktober ein Benefizkonzert in der Klever Stadthalle veranstalten, dessen Erlöse zu 100 Prozent in den Neubau der Klever Robbenanlage fließen.“