Freiluft-Atelier : Kunst-Wochenende in den Schlossgärten Arcen

In ein Freiluft-Atelier verwandeln sich am Wochenende die Schlossgärten im niederländischen Arcen. Foto: Schlosspark Arcen

Arcen Besucher der Schlossgärten an der deutsch-niederländischen Grenze bei Venlo in Arcen können am Wochenende Malern, Bildhauern und Kunsthandwerkern über die Schulter schauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Schlossgärten in Arcen, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze bei Venlo, verwandeln sich am Wochenendewieder in ein Freiluft-Atelier für dutzende Künstler. Maler, Bildhauer, Kunsthandwerker und Schmiede können am 23. und 24. Juli live bei ihrer Arbeit beobachtet werden, denn sie werden an beiden Veranstaltungstagen an verschiedenen Stellen im Park an ihren Kunstwerken arbeiten. Die Besucher können den Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und erleben, wie sie von der Umgebung des Schlossparks inspiriert werden und wie ein Kunstwerk eigentlich entsteht. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, selbst eines der Kunstwerke zu erwerben.

Die Künstler werden mitten in der wunderschönen, blühenden Kulisse der Schlossgärten Arcen an ihren Kunstwerken arbeiten und sich von der grünen Umgebung inspirieren lassen. Wer gerne mehr über den kreativen Prozess bei der Entstehung eines Kunstwerks erfahren möchte, kann hier ein Kunstwerk in seiner Entstehung sehen. Die Künstler geben auch gerne einen Einblick in ihre Arbeitsweise und ihre Inspirationsquellen. Außer den Künstlern und ihren Kunstwerken können die Besucher des Gartenparks weitere Kunst bewundern. So unter anderem auf der Bel-Etage des Schlosses: Hier kann man die Gemälde des letzten Schlossbewohners, dem Künstler und Maler Professor Friedrich August Deusser, besichtigen. Eine weitere Freiluftausstellung kann im Wasser- und Skulpturengarten bewundert werden, hier wird in diesem Jahr ein ganz besonderes Kunsterlebnis gezeigt.

Der ursprüngliche Teich des ehemaligen Tannenwäldchens in der Mitte des Wasser- und Skulpturengartens ist in der Saison 2022 ein Ort für ein außergewöhnliches Erlebniskunstwerk aus Nebel, Klängen und Düften. Das Klangspiel wurde von Egbert Derix und Arno op den Camp komponiert und produziert. Der Garten selbst und das Gedicht “Tuin” (Garten) des in Maastricht wohnenden Schriftstellers und Philosophen Govert Derix waren die Inspirationsquellen für dieses moderne Klangspiel. „Nebel lässt sichtbare Dinge unsichtbar werden, während unsichtbare – wie Wind – sichtbar werden“, sagte einst Fujiko Nakaya. Die japanische Künstlerin war die Inspirationsquelle für die Nebel-Installation. Eine Decke aus Wasserdampf hüllt die ehemalige Trinkstelle der Waldtiere in Nebelschleier, durch die stets Sonnenstrahlen hindurchscheinen. Die Düfte entführen in einen Tannenwald der Vergangenheit.

Der Wasser- und Skulpturengarten ist in dieser Gartensaison außerdem der Ausstellungsort verschiedener bildender Künstler, die Kunstwerke zum Thema Wasser erschaffen haben. Die hier anwesenden Werke sind von Ann Hermans, Frans Goossens, Jack van Iwaarden de Vreede, Lilian Steenhuisen, John Penning, Louk Weyers, Bart Somers, Rob Zweerman und Kitty Tijbosch. Zur Erinnerung an die Ausstellung der vergangenen Jahre wird eine Skulptur von William Sweetlove ausgestellt.

Das Kunstwochenende in den Schlossgärten Arcen kann vom 23. bis 24. Juli besucht werden. Der Park ist an diesen Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Werke von Professor Deusser sowie die Ausstellungen im Wasser- und Skulpturengarten können noch bis zum Ende der Gartensaison am 31. Oktober besichtigt werden. Weitere Informationen und Tickets gibt es im Internet unter www.schlossgaerten.de.

(RP)