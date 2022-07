Musikfestival Anfang August : Rocken auf der Dorfwiese in Schottheide

2019 fand das „Dorfrock“ in Schottheide zuletzt statt. Die Stimmung war ausgelassen, wie hier beim Auftritt der Band „A Date With Mary“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg-Schottheide Zwei Jahre musste das Schottheider Musikfestival „Dorfrock“ wegen Corona pausieren. Am 6. August kann endlich wieder gerockt werden auf der Dorfwiese. Der Eintritt ist frei, vier Bands sind angekündigt. Für „Straight28“ wird es ein besonderer Auftritt.

Die letzten zwei Jahre hat Corona ihnen leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso mehr freut es den Bürgerschützenverein Schottheide und die Band „Straight28“ als Organisatoren, dass am 6. August endlich wieder „Dorfrock“ in Schottheide stattfinden kann. Mit viel ehrenamtlichem Engagement wird die Open Air-Veranstaltung schon seit vielen Jahren auf der Dorfwiese in Schottheide umgesetzt. In diesem Jahr verwandelt sich die Festwiese endlich wieder in eine Festivalwiese und Jung und Alt kommen zusammen, um bei handgemachter Musik ausgelassen zu feiern. Um das Corona-Risiko zu minimieren, werden die Trinkbecher mit einer besonderen Reinigungsflüssigkeit gespült.

Auch in diesem Jahr konnten wieder hervorragende Bands für das „Dorfrock“ gewonnen werden: Den Anfang an dem Abend machen „6/45 a day“. Frank (Bass), Markus (Schlagzeug), Patrick (Gitarre) und Daniel (Gesang und Gitarre) aus Goch verstehen es, ihr Publikum mitzureißen. Wenn die Zuschauer bei ihren Coverversionen von „Green Day“, „Sportfreunde Stiller“, „Blink 182“ oder „Pennywise“ mitrocken, applaudieren und eine gute Zeit haben, dann sind die vier Jungs aus Goch in ihrem Element.

Danach wird Frontsängerin Marie-Christin mit ihrer Band „One Trick Pony“ loslegen. Die sieben Musiker vom Niederrhein spielen Coverrock mit Power. Es muss grooven und rocken. Marie-Christin überzeugt mit zarten Tönen, aber auch lauter Rockröhre, und zeigt, was Leidenschaft zur Musik heißt. Leadgitarrist Michael spielt neben seinen funkigen Riffs auch heftige Licks, Vera verzaubert am Piano. Andreas schiebt am Bass eine groovige Kugel, während Drummer Frank oder Martin am Schlagzeug Alles geben. Und nicht zuletzt mit auf der Bühne: Marcel, der mit seinem starken Rhytmus und so manch coolem Solo die Band „One Trick Pony“ abrundet.

Nicht ganz klar war, ob in diesem Jahr auch die Band „Straight28“, musikalischer Taktgeber und Mitorganisator des Dorfrocks, auf der Bühne stehen wird. Im letzten Jahr ist völlig unerwartet und viel zu früh ihr Bassgitarrist Stefan Koch gestorben. Für die Bandmitglieder war eigentlich relativ schnell klar, dass sie ohne Stefan nicht mehr auf der Bühne stehen können – bis seine Tochter Juli kam und sagte „Ich mach das!”. Dieses Jahr wird das Dorfrock-Festival somit vor allem für Juli (Bass), Ela (Gesang), Manni (Gitarre), Frank (Gitarre), Ralf (Keys) und Kevin (Schlagzeug) eine sehr emotionale Geschichte. Die Band wird zum ersten Mal seit dem Tod von Stefan auf der Bühne stehen und zum ersten Mal mit seiner Tochter Juli. Alle freuen sich aber wahnsinnig auf den Abend, um zusammen mit den Feiernden zu „Queen“, den „Foo Fighters“ und „Coldplay“ zu rocken.

Zum Schluss werden „Massive Beat“ die Wiese wieder ordentlich beben lassen. Jan ist Frontmann und Autor der Band, der mit seiner ausdrucksstarken Persönlichkeit jeden in seinen Bann zieht. Zusammen mit der einzigartigen Stimme von Kathi, den eingängigen Gitarrenriffs von Shelly und den Synthisounds von Fethi am Keyboard verleihen sie „Massive Beat“ eine unverkennbare Note. Während Georg die tiefen Töne am Bass spielt, trifft Jörg als Drummer mit seinem Schlag immer den richtigen Beat. Die Besucher erwartet ein Mix aus eigenen Songs und gecoverten Stücken.

Los geht das „Dorfrock“-Festival am 6. August um 18.30 Uhr. Früh da sein lohnt sich, um auch keine Band zu verpassen. Beste Stimmung und tolle Atmosphäre bei freiem Eintritt – eine Empfehlung für jeden, der nach zwei Jahren Festivalpause wieder Lust hat, auf der Dorfwiese zu rocken.

(RP)