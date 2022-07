Nach Rückzug aus der Fußball-Kreisliga B : SV Bedburg-Hau setzt auf die Jugend

Bedburg-Hau Der Klub, der 2023 sein 100-jähriges Bestehen feiert, hat kein eigenes Senioren-Team mehr. Aber die Nachwuchsarbeit läuft. Das stimmt den Klubchef zuversichtlich.

Die SV Bedburg-Hau feiert 2023 ihr 100-jähriges Bestehen. Der Vorstand will alles daran setzen, dass es im kommenden Jahr beim großen Jubiläum nicht einen kleinen Schönheitsfehler gibt. Denn aktuell hat die Sportvereinigung bei den Fußball-Senioren keine eigene Mannschaft mehr, weil sie nicht genügend Kicker hat. Das Team, das ohnehin nur knapp dem Abstieg entronnen war, musste aus der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern zurückgezogen werden. Die Akteure, die der SV Bedburg-Hau die Treue gehalten haben, bilden in der kommenden Saison in der Kreisliga C eine Spiel-Gemeinschaft mit dem SuS Kalkar, der sich auch mangels Personals aus der B-Liga abmelden musste.