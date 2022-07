Tropenhaus der Hochschule Rhein-Waal : Kleves „Regenwald“ lädt zum Besuch ein

Kreis Kleve Die heißen Sommerwochen tun den exotischen Pflanzen im Tropenhaus der Hochschule Kleve gut. Besuch für jedermann am 26. Juli möglich.

(mgr) Die Banane mit ihren mächtigen Blättern wächst bestens, es wurde am Baobab-Baum geforscht, aber auch kleine, scheinbar unscheinbare Pflanzen mit ihren ganz eigenen Geschichten stehen auf langen Tischen bereit, mit einem tropischen Feuchtigkeitsnebel versorgt zu werden. Auch wenn die Temperaturen derzeit in Kleve schon fast tropisch sind, bleibt das gläserne Haus der Hochschule Rhein-Waal beliebt, das wie eingewachsen in einem niederrheinischen Bauerngarten mit angrenzender Streuobstwiese weiß und gläsern am Ende des Campus in Kleve steht.

Das so genannte Tropenhaus Kleve wird gerne von den Klevern besucht – nicht nur, weil der Regenwald hier so nah scheint, sondern auch, weil das Team des Hauses mit Rat und Tat zur Seite steht und für einen fachlichen Plausch zu haben ist. Und weil am Tag der offenen Tür so viele Menschen die Klimazonen in dem besonderen Gewächshaus der Hochschule Rhein-Waal kennenlernen wollten, soll es jetzt eine Fortsetzung geben: In den Sommerferien bietet das Nachhaltigkeitsteam des Tropenhauses eine offene Führung für Daheimgebliebene an. Am Dienstag, 26. Juli, können ab 10 Uhr alle Interessierten und Familien mit Kindern ab dem Vorschulalter in den Gärten Natur und Nachhaltigkeit erleben.Den tropischen Regenwald gibt es direkt vor der Tür und die Streuobstwiese lädt zu Streifzügen ein. Außerdem warten an diesem Tag der Barfuß- und Duftlehrpfad darauf, aktiv erkundet zu werden.