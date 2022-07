Comeback nach drei Jahren Pause : Der Nesstriathlon trotzt dem Trend

Der TV Goch möchte mit seiner Veranstaltung vor allem beim Nachwuchs für den Triathlonsport werben. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Goch Der TV Goch organisiert die Veranstaltung am Sonntag, 14. August, wieder. Der Verein kann im Gegensatz zu vielen anderen Veranstaltern mit dem Zuspruch überaus zufrieden sein. Er rechnet mit 800 Startern.

Von Maarten Oversteegen

Der Nesstriathlon in Goch trotzt gewissermaßen dem Trend. Während beinahe alle Volksläufe und Triathlon-Wettbewerbe am Niederrhein zuletzt mit einem Rückgang der Anmeldezahlen zu kämpfen hatten, kann der TV Goch mit dem Zuspruch bei seiner Veranstaltung überaus zufrieden sein. Mit 800 Teilnehmern rechnen die Organisatoren am Sonntag, 14. August, beim Ausdauer-Dreikampf rund um das Freizeitbad GochNess. „Wir sind mit den Anmeldezahlen wirklich zufrieden. Mit 270 Startern ist die Volksdistanz bereits beinahe voll, bei den Staffeln sowie im Jugend-Bereich geht noch ein bisschen was“, sagt August Wagner, Vorsitzender der Triathlon-Abteilung des ausrichtenden Turnvereins Goch. Noch sind Anmeldungen im Internet unter www.nesstri.de möglich.

Im Jahr 2019 feierte die Großveranstaltung den zehnten Geburtstag, es folgten zwei Corona-Absagen in Serie. Nun aber gibt es endlich wieder Grünes Licht. „Wir sind sehr erleichtert, dass wir nun wieder bedenkenlos starten können. Und wir merken, dass die Freude in der gesamten Triathlon-Szene groß ist“, so Wagner. Das Gros der Teilnehmer nimmt die Jedermann-Strecke über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen in Angriff. Bei der Staffel teilt man sich diese Herausforderung zu dritt auf.

Die Schüler der Jahrgänge 2005 bis 2010 können am Schnuppertriathlon (200 Meter Schwimmen, 10 Kilometer Radfahren, 2,5 Kilometer Laufen) teilnehmen. Die Schüler B des Jahrgangs 2011/2012 legen eine noch moderatere Strecke (200 Meter Schwimmen, 5 Kilometer Radfahren, 1000 Meter Laufen) zurück. Zwei weitere Kurzdistanzen stehen für die Schüler C (2013/2014) und die Schüler D (2015/2016) auf dem Programm.

„Traditionell liegen uns die Kinder und Jugendlichen beim Nesstriathlon besonders am Herzen. Wir wollen Werbung für unseren Sport machen. Wir hätten sogar die Möglichkeit gehabt, den DTU-Jugendcup bei uns auszutragen. Dann wären Jugendliche aus ganz Deutschland angereist. Aber aus organisatorischen Gründen haben wir uns dagegen entschieden“, sagt August Wagner.

Der Blick aufs Teilnehmerfeld offenbart, dass Sportler aus dem ganzen Bundesgebiet anreisen. Neben vielen Akteuren aus der Region haben sich auch Triathleten aus Hamburg, Pulheim, Witten oder Ratingen eingeschrieben. Während die Kinder ihre Schwimmstrecke im warmen Hallenbad zurücklegen, sind die erfahrenen Sportler wie gewohnt im deutlich kühleren See gefordert. Gegen 9 Uhr starten die ersten Teilnehmer, die Staffeln gehen erst um 15 Uhr ins Rennen. Die Laufstrecke verläuft entlang des Kesseler Sees, lange Zeit parallel zur Maasstraße. Die längste Radstrecke über 20 Kilometer beinhaltet drei Runden, die am Dorf Kessel vorbei bis zum Kloster Graefenthal führen.

„Wir haben im Vergleich zu vor drei Jahren eigentlich kaum etwas am Ablauf geändert. Das Konzept stimmt, es hat sich bewährt. Daher haben wir wenig Anlass gesehen, vieles nun anders zu machen“, sagt Wagner. So setzt man auch 2022 auf einen Rolling Start. Zur Erklärung: Bei diesem starten jeweils kleine Gruppen á fünf Athleten im 15-Sekunden-Takt. So hat jeder ausreichend Platz zum Schwimmen, das Feld entzerrt sich. Das ist vor allem für die Teilnehmer angenehm, die ihr Debüt bei einem Triathlon feiern.

Die Euphorie im Verein sei groß. „Ich freue mich sehr auf die Veranstaltung. Es macht jedes Mal wieder eine unglaubliche Freude, diesen Triathlon gemeinsam als Abteilung zu stemmen. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen mit dem Triathlonvirus infizieren und künftig in unserer Trainingsgruppe willkommen heißen“, sagt Heidi Chlasta, Jugendwartin des Vereins.