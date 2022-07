Auftritt von Electric Callboy : So kam eine Metalcore-Band beim Parookaville an

Weeze Mit verzerrten Gitarren und brachialem Gesang stürmte die Band Electric Callboy die Bühne des EDM-Festivals. Eine ungewöhnliche Premiere.

Erst singt der eine in poppig hoher Stimme „I wanna feel it day and night. You are the power of my life“ (Ich will es Tag und Nacht spüren Du bist die Kraft meines Lebens). Dann setzt der andere mit tiefer Stimme schreiend ein, dem sogenannten Growling. Er singt über brennende Muskeln beim Krafttraining und Testosteron. Von musikalischer Leichtigkeit ist nichts mehr zu spüren, als die Instrumente in den Metalcore-typischen Breakdown übergehen. Schwer wie ein Amboss drücken die Musik und der brachiale Gesang gegen das Publikum. Es wird Zeit im Takt den Kopf zu schütteln.