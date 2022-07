Festival-Bilanz der Polizei : Parookaville: Insgesamt 26 Strafanzeigen

Weeze Nach dem Festival zieht die Polizei insgesamt eine positive Bilanz. In der Zeit vom Anreisetag am Donnerstag bis zum Montagmorgen wurden insgesamt 26 Strafanzeigen aufgenommen.

Zum Parookaville-Festival in Weeze mit bis zu 70.000 Besuchern je Festivaltag, zieht die Polizei insgesamt eine positive Bilanz. In der Zeit vom Anreisetag am Donnerstag bis zum Montagmorgen wurden insgesamt 26 Strafanzeigen aufgenommen, darunter ein Widerstand gegen Polizeibeamte, sieben Körperverletzungsdelikte, sechs Drogendelikte, drei Diebstähle sowie zwei Sexualstraftaten. Details zu letzteren nannte die Polizei mit dem Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Eine Person wurde am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr in Gewahrsam genommen. Wegen der oben genannten Delikte kam es zu sieben Festnahmen sowie zu zwei Entnahmen von Blutproben wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinfluss. Am Sonntag brannten Zuschauer vor der Bühne „Bills Factory“ so genannte Bengalische Feuer ab. Die Verantwortlichen konnten von Polizeibeamten identifiziert werden; gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Außerdem mussten sie das Gelände verlassen.