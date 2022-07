Kirchengemeinden in Radevormwald : Vertretungspfarrer für Wupperorte

Wupperorte Pfarrer Albrecht Keller war zum 1. August als Pfarrer zur evangelischen Kirchengemeinde Dhünn-Dabringhausen gewechselt. Für den Geistlichen hatte es in der Wupperort-Gemeinde keine langfristige Perspektive für eine volle Pfarrerstelle gegeben.

Mit dem Wechsel von Pfarrer Albrecht Keller nach Wermelskirchen war die evangelische Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau zunächst verwaist, allerdings hatte Antje Menn, Superintendentin des evangelischen Kirchenkreises Lennep, zu dem auch Radevormwald gehört, versichert, dass Seelsorge in den beiden Ortschaften gewährleistet bleibt. Nun teilt die Kirchengemeinde mit, dass am Sonntag, 31. Juli, im 10-Uhr-Gottesdienst in der Dorfkirche Remlingrade Jürgen Berghaus als Vertretungspfarrer begrüßt wird. Der 62-Jährige stammt aus Radevormwald, er war mehr als zwei Jahrzehnte Pfarrer in Leverkusen-Manfort. Berghaus übernimmt Vertretungsdienste in mehreren Gemeinden der Region, außerdem ist er als Notfallseelsorger im Rheinisch-Bergischen Kreis tätig. Seit 2021 übernimmt er auch Aufgaben in der Stadtkirchengemeinde in Remscheid, wo er Pfarrerin Annette Cersovsky entlastet, die als Assessorin Stellvertreterin von Superintendentin Antje Menn im Kirchenkreis Lennep ist.