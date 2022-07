VHS in Radevormwald : Das bietet die Volkshochschule im Herbst

Radevormwald Auch in Radevormwald veranstaltet die VHS Oberberg nach den Sommerferien Kurse und Vorträge. Die ersten Angebote sind schon ausgebucht.

Kaum sind die Herbst-Kurse der Volkshochschule (VHS) Oberberg am vergangenen Montag online gegangen, schon sind die ersten Angebote ausgebucht, vor allem jene für Seniorensport und Wirbelsäulengymnastik. Das Interesse für die Veranstaltungen in Radevormwald – seien es Vorträge oder Kursreihen – ist offensichtlich sehr groß. Doch keine Bange, noch gibt es für viele Angebote auch die entsprechend freien Plätze. Und für die bereits ausgebuchten Kurse können sich Interessenten auf die Warteliste setzen lassen.

Zu den Höhepunkten in den Programmen der VHS gehören natürlich die Vorträge und Exkursionen. Bernhard Priggel bietet eine Wanderung zum Thema „Der Wald in Radevormwald – Geschichte, Holznutzung, Jagd, Klimawandel“ an. Eine anderthalb- bis zweistündige Wanderung durch das Gebiet am Kollenberg ist geplant, bei der der Förster im Ruhestand erläutert, wie sich die Wälder in den vergangenen Jahrhunderten entwickelt haben, welche Bedrohungen es bereits in früheren Zeiten gab und was der Klimawandel für den heimischen Wald bedeutet. Der Exkursion findet statt am Sonntag, 16. Oktober, von 14.30 bis 16 Uhr, die Teilnahme kostet sechs Euro.

Info Programmheft wird auch per Post verschickt Buchung Online können Kurse auf www.vhs-oberberg.de gebucht werden. Das Themenheft erreicht ab 5. August alle oberbergischen Haushalte zusammen mit der Werbebeilage und ist im Rathaus und kommunalen Auslagestellen kostenlos erhältlich. Außenstellen Die VHS mit Hauptsitz in Gummersbach hat in allen Kreiskommunen Außenstellen, in Radevormwald an der Siepenstraße 42 b, Leiterin ist Cornelia Ronge-Bartsch, ☏ 02195 6458.

Ein Thema, das in den vergangenen Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erhält, ist die Gefahr der Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen. Dazu informiert Irmgard Hannoschöck am Montag, 14. November, von 18.30 bis 20 Uhr im Bürgerhaus, Schlossmacherstraße 4-5. Diese gebührenfreie Vortrags- und Diskussionsveranstaltung soll insbesondere Eltern und pädagogische Fachkräfte, aber auch allgemein Interessierte über die Gefahren einer exzessiven Mediennutzung informieren und aufzeigen, wie eine gesunde Nutzung aussehen kann. Die Veranstaltung findet in enger Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Suchtvorbeugung des Oberbergischen Kreises statt. Ebenfalls ein ernstes Thema steht am Donnerstag, 27. Oktober, von 16 bis 20 Uhr in den Räumen des Ambulanten Ökumenischen Hospizes, Kaiserstraße 34, im Mittelpunkt: „Letzte Hilfe – was am Lebensende wichtig ist“. Marina Weidner und Andrea Fürst vermitteln interessierten Zuhörern, was sie für ihre Angehörigen am Ende des Lebens tun können und welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist gebührenfrei.

Radevormwalds Stadtarchivarin Iris Kausemann wird auch im kommenden Herbst wieder ihre Einführungsveranstaltung für all jene anbieten, die sich für die Recherche im kommunalen Archiv, dem Gedächtnis der Stadt, interessieren. Am Dienstag, 8. November, von 18.30 bis 20.45 Uhr informiert die Archivarin im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz darüber, welche Dokumente sich in einem Stadtarchiv finden lassen und wie man beispielsweise nach den eigenen Vorfahren forschen kann. Die Teilnahme ist ebenfalls gebührenfrei.

Vorträge zu den Themen Gesundheit und Ernährung stehen regelmäßig auf dem Programm der VHS. So informiert Petra Jentjens-Dordevic am Donnerstag, 3. November, von 18.30 bis 20 Uhr zum Thema „Unser Immunsystem – Wächter der Gesundheit“ im Bürgerhaus. Die Teilnahme ist kostenfrei, ebenso die Veranstaltung „Zur inneren Ruhe finden, den Alltag vergessen – eine Klangreise“ mit Brigitte Schneiderlöchner am Freitag, 18. November, von 18.30 bis 20 Uhr im Bürgerhaus sowie „Die Ernährung nach den fünf Elementen“ am Donnerstag, 24. November, 18.30 bis 19.30 Uhr, im Bürgerhaus, ebenfalls mit Brigitte Schneiderlöchner.

Gebührenfrei ist auch der Vortrag „Richtig bewegen und ernähren bei Beschwerden am Bewegungsapparat“ mit Ingrid Jentjens am Montag, 28. November, von 18.30 bis 20 Uhr im Bürgerhaus. Neben diesen Einzelveranstaltungen können sich die Bürger in Radevormwald auch anmelden für diverse Sprachkurse, die vor Ort stattfinden. Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Russisch werden in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vermittelt.

Zu den Kursen, die der Gesundheit und dem Wohlbefinden dienen sollen, zählen Angebote zu den Themen Yoga, Faszientraining, Qigong im Park, Waldbaden und Gesundheitswandern.