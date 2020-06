Politik in Radevormwald : FDP positioniert sich klar gegen Steuererhöhungen

Politik in Radevormwald

21 Unternehmer aus Radevormwald hatten sich in einem Offenen Brief gegen die Steuerpläne von Stadt und Politik gewandt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Radevormwald Die Liberalen in der Bergstadt halten es für unverantwortlich, in den Zeiten der Corona-Pandemie, Unternehmen und Bürger mit einer Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuer zusätzlich zu belasten.

Überrascht zeigte sich Annette Pizzato, die Fraktionsvorsitzende der Radevormwalder FDP, als sie den BM-Artikel über die Reaktion der Fraktionen SPD, Grüne und AL auf den Offenen Brief von 21 örtlichen Unternehmern las. In diesem Brief hatten sich die Wirtschaftsvertreter kritisch zu den geplanten Anhebungen der Sätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer B geäußert, vor allem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie (unsere Redaktion berichtete).