Oberbergischer Kreis : Pflege-Ausbildung trotz der Krise

Radevormwald Landrat Jochen Hagt und Kreisdirektor Klaus Grootens loben die Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS), die trotz der Corona-Krise Pflege- und Notfallsanitäterausbildungen durchführt.

Landrat Jochen Hagt und Kreisdirektor Klaus Grootens als Vertreter des Oberbergischen Kreises gratulieren und danken den Absolventinnen und Absolventen und den neuen Auszubildenden ganz herzlich für ihr Engagement in der Pflege: „Wir sind stolz auf Sie! Bei der Pflege kranker und alter Menschen, die aktuell enorm schutz- und unterstützungsbedürftig sind, leisten Sie einen unverzichtbaren und wertvollen Beitrag.“ Am 11. Mai haben 49 Auszubildende an der AGewiS ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann mit der Vertiefung Langzeit- und Akutpflege aufgenommen. Diese Auszubildenden sind die ersten in dieser Region, die nach dem neuen Pflegeberufegesetz ihre Pflegeausbildung beginnen. Zuvor wurden trotz Lockdown die Pflegekräfte zweier Kurse examiniert. Angesichts der aktuellen Situation fanden keine feierliche Zeugnisübergabe und Feier statt.