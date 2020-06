Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen : Katholische Kita bekommt neue Turngeräte

Radevormwald Wegen der Corona-Pandemie können die Kinder erst jetzt die Geräte ausprobieren, obwohl sie seit März zur Verfügung standen. Die künftigen Nutzer zeigten sich von den neuen Bewegungsmöglichkeiten sehr angetan.

„Die Geräte wurden dann auch geliefert – und wir mussten praktisch unmittelbar danach den Kita-Betrieb wegen der Pandemie einstellen. Die allermeisten Kinder haben also noch nichts davon mitbekommen“, berichtet Kita-Leiterin Michaela Sippel von dieser Situation. Denn wie in allen anderen Kindertagesstätten auch war nur ein Notfallbetrieb für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen angeboten worden.

Waren in der vergangenen Woche zudem die Vorschulkinder wieder im Kindergarten, gibt es dann ab der kommenden Woche den sogenannten eingeschränkte Regelbetrieb. Das bedeutet etwa weniger Stundenkontingente für die Kinder. Aber dennoch können sich dann alle Kinder an den drei großen Balancierbrettern, der Wippe und einer Brücke ausprobieren, die in der kleinen Turnhalle der Kita an der Blumenstraße im Untergeschoss schon aufgebaut sind.