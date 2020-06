Kirche in Radevormwald : Lutherische Gemeinde feiert unter freiem Himmel

Kirche in Radevormwald

Pfingsten kam die Gemeinde für einen Gottesdienst am Wartburghaus zusammen. Foto: Gemeinde

Radevormwald Bei strahlendem Wetter kamen Gemeindemitglieder zusammen, um nach der Corona-Zwangspause wieder gemeinsam zu beten und Gott zu ehren. Auch per Internet waren Menschen zugeschaltet.

Die Stühle standen auf zwei Meter Abstand, ausgenommen die Stühle für Paare. Die Sonne schien, ein leichter Wind wehte und es herrschte eine freundliche Atmosphäre auf dem Vorplatz am Wartburghaus an der Andreasstraße: Dort trafen sich am Pfingstwochenende zahlreiche Mitglieder der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde zu einem Gottesdienst unter offenem Himmel.