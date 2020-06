Politik in Radevormwald : SPD präsentiert ihre Kandidatenliste

Politik in Radevormwald

Dietmar Stark ist Vorsitzender der SPD in Radevormwald. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Ein großer Teil der Ratsfraktion tritt erneut an, doch für die Sozialdemokraten werden auch neue und jüngere Gesichter um Wähler werben. Der Haushalt und die Stadtentwicklung werden wichtige Themen im Wahlkampf.

Die SPD tritt mit einer altersmäßig ausgewogenen Mannschaft zur Kommunalwahl in Radevormwald an. Das ist die Botschaft, die der Fraktions- und Stadtverbandsvorsitzende Dietmar Stark gestern im Gespräch mit der BM verkündete. Mit einer Vorstandsklausur und der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus in der vergangenen Woche haben sich die Sozialdemokraten personell neu aufgestellt. „Nächster Schritt ist dann die Mitgliederkonferenz auf Kreisebene“, erklärt Stark.