Ferienpark bei Radevormwald : Hund starb bei dem Wohnwagenbrand in Kräwinkel

Radevormwald Laut Zeugen könnte die Ursache des Brandes eine entzündete Gasflasche sein. Die Bewohnerin der Parzelle hatte noch versucht, ihr Haustier aus dem Wagen zu retten, doch ohne Erfolg. Sie erlitt einen Schock.

Noch steht die Ursache des Brandes im Ferienpark Kräwinkel nicht endgültig fest, doch die Polizei, die an dem Brandort ermittelt, hat zumindest ein klareres Bild bekommen, was sich in den frühen Morgenstunden des Pfingstsonntags auf dem Campingplatz an der Wuppert-Talsperre ereignet hat.