Nachruf : Die Redaktion trauert um Werner Januszewski

Radevormwald Mit 71 Jahren ist der langjährige Redakteur der Bergischen Morgenpost gestorben. Er berichtete mehr als drei Jahrzehnte aus der Bergischen Region – aus Radevormwald, Remscheid und Wermelskirchen.

Er war lange Jahre Redakteur in seiner Heimatstadt Radevormwald, aber auch in Remscheid-Lennep und in Wermelskirchen als sachkundiger Wegbegleiter des lokalen Geschehens tätig. Seine besondere Vorliebe galt den menschlichen Geschichten. Er schenkte auch den vermeintlich kleinen Begebenheiten seine Aufmerksamkeit und konnte so besonders lebensnah berichten.