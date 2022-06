Open Air : Krönender Abschluss des Konzert-Sommers

Oberberg Mit den Gebrüdern Wasserfuhr, der Band „Cat Ballou“ und virtuoser Streichermusik geht die Veranstaltungsreihe auf Schloss Homburg zu Ende.

Das Kulturprogramm auf Schloss Homburg bei Nümbrecht erreicht in den kommenden Tagen seinen krönenden Abschluss. Am Donnerstag, 23. Juni, um 19.30 Uhr, spielen die aus Hückeswagen stammanden Gebrüder Wasserfuhr, die mit mehreren erfolgreichen Alben zu den renommiertesten Jazz-Musikern Deutschlands zählen, gemeinsam mit Bodek Janke am Schlagzeug. Eröffnet wird der Abend von der preisgekrönten Jazzsängerin und Komponistin Sara Decker und ihrer aus Musikern der Kölner Jazz Szene bestehenden Band.