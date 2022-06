Städtischer Musikverein Erkelenz : Nach Konzert herrscht große Zufriedenheit

Der Städtische Musikverein Erkelenz konnte wieder in der Stadthalle konzertieren, so wie hier 2017. Foto: Wilms

Erkelenz Nach drei Jahren Pause konnte der Städtische Musikverein Erkelenz endlich wieder in der voll besetzten Stadthalle spielen. Die Mini-Band absolvierte dort ihren ersten Auftritt überhaupt.

Die Begeisterung des Publikums freute die über 50 Musikerinnen und Musiker des Städtischen Musikvereins Erkelenz, nachdem sie am Freitag, 10. Juni, wieder auf der Bühne der Stadthalle am Franziskanerplatz auftreten konnten.

„Lauter Lieblingsstücke“ lautete der Titel des Konzerts. Mehrere Monate hatten sich die Musikerinnen und Musiker darauf vorbereitet. „Wir freuen uns, nach drei Jahren endlich wieder für Sie in einer voll besetzten Stadthalle spielen zu dürfen“, hatte der Vorsitzende Karl-Heinz Wawrzinek die Besucher begrüßt. „Dass Sie alle kommen konnten, freut uns umso mehr, weil wir das Konzert aufgrund zu vieler Ausfälle in unseren Reihen vom Mai in den Juni verlegen mussten.“