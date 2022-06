Niederdahl bei Radevormwald : Ein diamantenes Klassentreffen

Die Abschlussklasse der Volksschule Niederdahl von 1962 traf sich in Wipperfürth-Egen im Landgasthof Wigger. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald/Wipperfürth Der Abschlussjahrgang der ehemaligen Volksschule Niederdahl von 1962 hat sich nach 60 Jahren wiedergetroffen. Viele Geschichten und Anekdoten über die alten Zeiten wurden dabei ausgetauscht.

Es ist ein wunderbarer, sonniger Freitagnachmittag, als sich zehn Frauen und Männer im beschaulichen Wipperfürther Kirchdorf Egen im dortigen Gasthof treffen, um sich gemeinsam an ihrer doch schon lange zurückliegende Schulzeit zu erinnern. Die damalige Volksschule Niederdahl wurde 1852 gegründet, der Jahrgang von 1962 hat 110 Jahre später seinen Abschluss gemacht – und wiederum 60 Jahre später findet nun ein besonderes Klassentreffen statt. Und es werden viele Geschichten und Anekdoten erzählt, über die Zeit vor über einem halben Jahrhundert und natürlich auch darüber, was in diesen vielen Jahren alles passiert ist.

Organisiert hat das Klassentreffen Franz Breitkopf. „Zuletzt haben wir uns vor drei Jahren getroffen, dass es diesmal zu unserem 60-jährigen Abschluss ist, haben wir tatsächlich erst jetzt so richtig gemerkt“, sagt er schmunzelnd. Eine seiner ehemaligen Mitschülerinnen ergänzt, ebenfalls schmunzelnd: „Das ist fast wie eine diamantene Hochzeit.“

Info Das geschah im Jahr 1962 in der Welt Ereignisse Der Höhepunkt des Kalten Kriegs zwischen der UdSSR und den USA, die Spiegel-Affäre und der Tod der Filmdiva Marylin Monroe bestimmten das Jahr 1962. Musikalisch war die Zeit der Beatles noch nicht gekommen – die Fab Four wurden nach Probeaufnahmen von der zuständigen Plattenfirma abgelehnt. Geburtstagskinder Berühmte Geburtstagskinder des Jahres 1962 waren etwa Die-Toten-Hosen-Sänger Campino, Schauspieler Tom Cruise oder Musiker Max Raabe.

Über die Jahre hinweg sind die ehemaligen Volksschüler durchaus in Kontakt geblieben. „Wir kommen vom Dorf, diejenige, die am weitesten weggegangen ist, ist nach Wiehl gezogen“, sagt Breitkopf. Die meisten seien aber in der unmittelbaren Umgebung von Radevormwald und Dahlerau geblieben – in Hückeswagen, Wermelskirchen oder Remscheid. Und natürlich sind es vor allem die Geschichten von früher, die im Landgasthof Wigger in Egen beim gemeinsamen Essen erzählt werden. „Der große Unterschied von damals zu heute ist meiner Meinung nach, dass die Lehrer damals vor ihren Schülern keine Angst haben mussten“, sagt eine Frau und ergänzt, beinahe ein wenig nachdenklich: „Ich bin zur falschen Zeit Lehrerin und zur falschen Zeit Schülerin gewesen.“

Aber es gibt natürlich vor allem auch witzige Anekdoten zu erzählen. „Mir ist eine Geschichte aus dem dritten Schuljahr eingefallen. Es ging um eine Episode mit Fräulein Nesselrath. Ich hatte eine Frage an sie, die sie mir allerdings nicht beantworten konnte. Und als ich dann ganz entsetzt guckte, musste sie lachen und sagte mir, dass eben auch eine Lehrerin nicht alles wissen würde“, sagt Reinhard Clement unter dem Gelächter seiner Mitschülerinnen und Mitschülern.

Breitkopf hat eine Anekdote über den Religionslehrer Pastor Georg Wemmer. „Der hat immer weiße Eulen geraucht“, sagt er. „Was ist das denn?“, wollte eine Mitschülerin da wissen. „Stumpen, Zigarren. Und wenn er keine mehr hatte, dann hat er immer uns Schüler zum Krämerladen geschickt, um ihm neue zu besorgen. Und wir haben dann schon mal ein paar Äpfel geklaut“, erzählt Breitkopf lachend. Pastor Wemmer habe sich um Dahlerau immerhin so verdient gemacht, dass ein Weg nach ihm benannt worden sei. „Er hätte aber eine schönere verdient gehabt“, sagt ein Mann.

Mit 14 Jahren seien die Volksschüler damals mit der Schule fertiggewesen. „Danach sind wir in den Beruf geschickt – ohne Praktikum oder sonst irgendwas“, sagt Breitkopf. Er selber sei wegen eines Verwandten, der schon bei der Barmag gearbeitet habe, ebenfalls dort gelandet und habe sein Berufsleben dort verbracht. Einige der Schülerinnen und Schüler hätten über die vergangenen Jahrzehnte den Kontakt gehalten. „Wir wollen uns auf jeden Fall ab jetzt in kürzeren Abständen treffen“, sagt Breitkopf. Der Tenor des Treffens ist: „Wir hatten eine gute Schulzeit, ich glaube, das ist uns alles klar – auch wenn es mal ab und zu ein paar hinter die Löffel gab“, wie Breitkopf es ausdrückt.