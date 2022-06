Kirchengemeinde in Radevormwald : Fronleichnam-Prozession zog wieder nach Corona-Zwangspause

Radevormwald Bei hervorragendem Wetter konnte die Kirchengemeinde St. Marien die Fronleichnams-Tradition wieder aufgreifen. Die Gemeinde St. Josef feiert das Fest am heutigen Samstag.

Nachdem wegen der Corona-Pandemie die Prozession der katholischen Kirchengemeinde St. Marien Radevormwald in den vergangenen Jahren nicht stattfinden konnte, wurde die Tradition in diesem Jahr wieder aufgegriffen. Bei hervorragendem Wetter nahmen die Gläubigen am Donnerstag den Prozessionsweg durch die Innenstadt. Vorangegangen war eine Festmesse in der Pfarrkirche St. Marien.