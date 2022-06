Gymnasium in Radevormwald : Erinnerungen und der Blick nach vorne

Pia Grosche bei der Abschlussrede der Schülerschaft, in der es Humor ebenso gab wie ernste Töne. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald 65 Schülerinnen und Schülern des Theodor-Heuss-Gymnasiums erhielten bei einer Feier im Bürgerhaus ihre Abitur-Zeugnisse. In den Ansprachen gab es ernste Töne, aber auch viel Humor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Stimmung bei Zeugnisvergaben ist immer angespannt – positiv angespannt. Wie in einem Bienenstock summten die Gespräche am Samstagvormittag im großen Saal des Bürgerhauses, als die 65 jungen Frauen und Männer des diesjährigen Abiturjahrgangs am Theodor-Heuss-Gymnasium zusammen mit ihren Eltern und Verwandten gespannt auf den Beginn ihres großen Moments, ihre Entlassfeier, warteten.

Auf der Bühne stand ein großer Korb mit roten Rosen, die demnächst den Besitzer wechseln würden, Musikinstrumente waren aufgebaut und in den Gesichtern der festlich herausgeputzten Schülerinnen und Schülern war die Vorfreude auf den großen Moment deutlich zu sehen. Punkt elf Uhr ging es los – länger zu warten wäre auch sicherlich in niemandes Sinne gewesen.

Info Benannt nach dem ersten Bundespräsidenten Person Theodor Heuss wurde 1884 in Brackenheim geboren und starb 1963 in Stuttgart. Der Journalist, Publizist und Politikwissenschaftler war über 60 Jahre lang liberaler Politiker, von 1949 bis 1959 war Heuss der erste Bundespräsident der neuen Bundesrepublik Deutschland. Gymnasium Am Theodor-Heuss-Gymnasium ist Matthias Fischbach-Städing Schulleiter, die Schule befindet sich im Schulzentrum an der Hermannstraße 23, 42477 Radevormwald. Kontakt Tel. 02195 929890, E-Mail: sekretariat@thg-radevormwald.de, Internet www.thg-radevormwald.de

Ehe Schulleiter Matthias Fischbach-Städing ans Mikrophon trat, spielte Lucie Kevenhörster eine schöne „Romanze“ auf der Gitarre. „Da gehört aber auch viel Mut dazu“, raunte eine Mutter ihrer Tochter zu. Tatsächlich, entsprechend groß dann auch der Applaus, während man während des Stückes eine Stecknadel hätte fallen hören können.

„Wie schön kann Normalität sein“, sagte Fischbach-Städing zu Beginn. Und bezog sich natürlich nicht auf den Anlass des Vormittags, sondern vielmehr darauf, dass er nach zwei Jahren Pause endlich wieder im gewohnten Rahmen begangen werden könne. Er verglich das Abitur mit Wein, der von einem Winzer in die Flasche gebracht wurde. „Wieder kann ich stolz sagen: Ein weiterer THG-Jahrgang ist reif“, sagte der Direktor.

Er gratulierte den 65 jungen Menschen herzlich zu ihrem Abschluss. „Aber ich möchte auch jenen danken, die euch auf dem Weg vom Eintritt in die Schullaufbahn – mit Zahnlücke und Schulranzen – bis zu eurem Abschluss begleitet haben. Vor allem sind dies die Eltern“, sagte Fischbach-Städing. Aber auch die Lehrerschaft sei zu nennen. „Euer Erfolg ist auch ihr Erfolg“, sagte der Schulleiter.

Großen Applaus gab es, als Fischbach-Städing die drei „Traumergebnisse“ des Abschlussjahrgangs namentlich nannte – Lilli Fleck, Julia König und Claire Schorrer hatten das Abitur mit der Note 1,0 bestanden. „Behaltet das THG bitte in guter Erinnerung – an eurer alten Schule seid ihr immer willkommen“, schloß Fischbach-Städing seine Ansprache und bekam dafür noch einmal kräftigen Applaus.

Auf den „dunklen, langen Tunnel der Corona-Pandemie“ wies Bürgermeister Johannes Mans in seinem Grußwort hin. Wie gut sei es, dass die Schülerinnen und Schüler das Licht am Ende des Tunnels nie aus den Augen verloren hätten. Die Stadtverwaltung habe den Weg in die Digitalisierung, der durch Corona schneller begangen habe werden müssen, begleitet. „Was für euch noch neu war, wird für eure Nachfolger ganz normal sein“, sagte Mans.

Der Bürgermeister wünschte sich, dass aus dem Jahrgang viele junge Menschen wieder in ihre Heimatstadt zurückkommen würden, nachdem sie die Welt kennengelernt hätten. Auch die Elternvertreterin äußerte ihre Freude darüber, dass in dem Abiturzeugnis nun der Lohn für „unzählige Referate und tausende Hausaufgaben“ stecke.

Zwischen den einzelnen Redebeiträgen gab es ein musikalisches Programm, etwa Gitarrenmusik von Louis Brell oder den Song „Our Future waits for us“ von Bo Napoleon, bei dem Sarah Martin den Hauptgesang übernahm, begleitet von Louis Brell an der Gitarre und Jan-Lee Juraske an der Cajon – und wohl dem ganzen Abiturjahrgang als Begleitsänger für den Refrain.

Humorvoll war die Ansprache der Beratungslehrerinnen Tanja Biermann und Eva Blumberg, die einen Moment zu Beginn der Oberstufe schilderten. „Ihr habt in der Aula einen Stuhlkreis aufgestellt, habt euch auf diese Weise ansehen können. Das war für mich ein Moment zum Liebhaben“, sagte Tanja Biermann. Ihre Kollegin ergänzte: „Es war toll, euch in eurer Vielfalt erleben dürfen.“