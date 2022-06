Volksbank im Bergischen Land : Vertreterversammlung fand wieder in Präsenz statt

Bergisches Land Nach zwei digitalen Versammlungen trafen sich Vorstand und Aufsichtsrat der Volksbank wieder im Kulturzentrum Klosterkirche in Lennep.

Präsenz im Kulturzentrum Klosterkirche in Remscheid-Lennep zusammen. In Vertretung aller knapp 11.000 Mitglieder – also Eigentümer – der Bank genehmigt die Versammlung den Jahresabschluss, entlastet Vorstand und Aufsichtsrat und wählt Aufsichtsratsmitglieder neu. All diese Entscheidungen trafen die bergischen Vertreter einstimmig. Im Mittelpunkt des offiziellen Teils stand der Bericht der Vorstände Andreas Otto und Christian T. Fried. Sie erläuterten die Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr und aktuelle Herausforderungen. 2021 war ein ausgesprochen erfolgreiches Jahr für die Volksbank im Bergischen Land. Deshalb wird die Bank an ihre Mitglieder eine Dividende von vier Prozent ausschütten.