Wupperorte in Radevormwald : Neues Leben im Tante-Emma-Laden

Wupperorte in Radevormwald

Radevormwald Der Jugendtreff „Life“ lud zum Tag der offenen Tür in den neuen Pavillon ein, der sich im ehemaligen Ladenlokal Auf der Brede 30 befindet.

Der Kinder- und Jugendtreff „Life“ der Wupperorte hat für die Dauer der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen der ursprünglichen Einrichtung oberhalb des Sportplatzes jetzt zusätzliche Räumlichkeiten auf der Brede bezogen. Das Team um Jugendtreff-Leiter Jochen Pries mit Anlina Koppelberg und Praktikant Anton Benzler hatte in den vergangenen Wochen an der Verschönerung der ehemaligen Ladenfläche mitgearbeitet.

Seit Februar finden in dem ehemaligen „Tante-Emma-Laden“, Auf der Brede 30, Angebote rund um das Thema „gesundes Aufwachsen“ statt. Aber auch der offene Bereich der Jugendfreizeiteinrichtung ist in die neuen Räume verlagert worden. Durch die Installation der neuen Küchenzeile sind die Räume jetzt komplett eingerichtet, und das Team des Jugendtreffs eröffnete die Institution offiziell mit einer kleinen Feier im Rahmen eines „Tag der offenen Tür“. Nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch Erwachsene konnten sich den großen Raum am Sonntag anschauen.