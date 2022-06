Jugendprojekt im Oberbergischen Kreis : Junior-Akademie liegt vorerst auf Eis

Oberberg Das Projekt sollte im Rahmen der Regionale 2022/2025 umgesetzt werden. Stattdessen wollen die Organisatoren im kleinen Rahmen Robotikkurse in Schulen anbieten.

Eigentlich hätte sie im Rahmen der Regionale 2022/2025 eingerichtet werden sollen: die Junior-Akademie im Städtedreieck Radevormwald, Wipperfürth und Hückeswagen. Gegründet werden sollte die Einrichtung vom Verein für Industriegeschichte 3-Städte-Depot mit Sitz an der Peterstraße. Der Plan hat vorgesehen, die Junior-Akademie bis zum Jahr 2024 Realität werden zu lassen.

Damit ist es nun erst einmal vorbei. „Wir haben den Projektantrag zurückgezogen, weil uns das Projekt zumindest im Moment so nicht umsetzbar scheint – es ist zu groß“, sagt der stellvertretende des Depots, Artur Krzyzanowski. Und ergänzt: „Wir wollen das nun erst einmal im kleineren Rahmen mit dem Experimentiercenter fortführen.“ Auch der Vorsitzende Karl-Heinz Vossenbrecher sieht das so. „Wir sind uns alle einig, dass wir jetzt erst einmal kleiner anfangen wollen, es ist einfach sinnvoller.“

Das Projekt sei indes nicht vollständig gestorben, sondern nur erst einmal „auf Eis gelegt“. Denn natürlich sei das Thema, das dahinterstecke – nämlich dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken – auch nach wie vor vorhanden. Unabhängig davon wolle Albrecht Nunn, der seit 2020 nicht mehr im Vorstand des Depots aktiv ist und sich seitdem nur noch um die Junior-Akademie gekümmert hat, weiter an dem Projekt arbeiten.

Marihuana an Minderjährigen verkauft

Bewährungsstrafe für Hückeswagener : Marihuana an Minderjährigen verkauft

Aus dem Stadtrat in Hückeswagen

Aus dem Stadtrat in Hückeswagen : AfD fordert mehr Bürgerbeiteiligung

Startschuss in Wipperfürth

Startschuss in Wipperfürth : BEW startet Umstellung auf H-Gas

Wichtiger sei im Depot aber nun, den Kontakt zur Wirtschaft und dem Handwerk schnellstmöglich zu intensivieren – nicht nur in Hückeswagen, sondern auch in den anderen beiden Städten Radevormwald und Wipperfürth. „Außerdem wollen wir dem Depot eine einheitliche Außendarstellung zusammen mit den Stadtverwaltungen und den Wirtschaftsförderungen geben“, sagt Vossenbrecher. Gezielt wolle man neben der Hückeswagener Wirtschaftsförderin Andrea Poranzke auch die Kolleginnen und Kollegen in den Nachbarstädten ansprechen, betont Krzyzanowski.