Musik in Radevormwald : Musicalgala auf dem Gelände des Asiatischen Museums

Radevormwald Heike Müller-Ring und Csaba Fazekas interpretieren mit Instrumental- und Chorensemble Stücke aus „Evita“, „West Side Story“ und anderen Bühnenwerken.

Das romantische Außengelände des Museums für Asiatische Kunst in Radevormwald hat sich schon mehrfach als idealer Ort für stimmungsvolle Konzerte erwiesen. Am Sonntag, 28. August, um 18 Uhr findet dort unter freiem Himmel eine Musicalgala statt.

Allerdings werden nicht nur klassische Musical-Songs interpretiert, auch die jüngeren Bühnenstücke „Elisabeth“ nach der Biografie der österreichischen Kaiserin und „Ich war noch niemals in New York“ mit Songs von Udo Jürgens sind im Programm vertreten.

Karten im Vorverkauf kosten für Erwachsene 30 Euro (ermäßigt 15 Euro). Die Tickets sind ab sofort erhältlich unter remscheid-live.de, in der Bergischen Buchhandlung in Radevormwald und dem Rotationstheater in Remscheid-Lennep sowie in allen bekannten Vorverkaufsstellen.