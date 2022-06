SC 08 Radevormwald : Zweites Fußball-Camp mit viel Beteiligung

Die Kinder und Jugendlichen wurden in Gruppen analog der Nation‘s League-Mannschaften eingeteilt. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald Mit über 80 Kindern und Jugendlichen ist das Sport-Event noch besser besucht als im Vorjahr. An drei Tagen drehte sich alles um den Ball.

Die Sommersonne liegt über dem Sportplatz an der Jahnstraße, es ist heiß. Aber das mindert in keiner Weise die Vorfreude der 83 Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahren, die sich am Freitagnachmittag dort eingefunden haben, um den Auftakt des zweiten proSport-Fußball-Camps mitzuerleben – und an drei Tagen über das ganze Wochenende mit zwei Profi-Trainern, den Trainern aus dem SC 08 und teilweise auch ihren Eltern zu trainieren und viel Spaß zu haben.„Wir haben das Trainingscamp erstmals im Vorjahr ausgerichtet, damals waren etwa 60 Teilnehmende dabei“, sagt Olaf Reichenberg vom SC 08. Offensichtlich hat sich herumgesprochen, dass die drei Tage Fußball-Camp eine runde Sache sind. „Wir haben eine Menge ‚Wiederholungstäter‘ dabei, aber auch sogar ein paar Jugendliche, die gar nicht bei uns im Verein sind“, sagt Reichenberg. Man sehe die Veranstaltung auch als eine Form der Nachwuchsarbeit. „Vielleicht bleibt ja der eine oder andere dabei“, sagt Reichenberg.

Für die Nachwuchskicker ist eine Menge geboten. „Los geht es immer mit einer Aufwärmrunde. Dann haben wir sieben Stationen aufgebaut, an denen wir unterschiedliche Geschicklichkeits- und Koordinationsübungen machen“, sagt Cheftrainer Ralf Nellessen, der das Camp zusammen mit seinem Kollegen Peter Neumann leitet. Die beiden haben die C-Trainer-Lizenz, sind also echte Profis. Und sie sehen ihre Arbeit auch als eine Form der Ideeninspiration für die Trainer im jeweiligen Verein. „Es soll natürlich in allererster Linie Spaß machen – das steht immer im Vordergrund“, sagt Nellessen. Aber auf der anderen Seite könnten sowohl die Kinder und Jugendlichen als auch die Trainer etwas für ihren sportlichen Alltag mitnehmen. Und das Ganze ist richtig professionell aufgezogen – jeder teilnehmende Nachwuchskicker bekommt einen Ball, ein knallgelbes Trikot sowie Stutzen und Hose und eine Trinkflasche.

Und wer richtig gut ist, bekommt auch eine Medaille. Denn jeden Tag ist neben den Übungen auch ein Wettbewerbsteil geplant. „Am Freitag geht es darum wer den schnellsten Torschuss kickt – da waren im Vorjahr Geschwindigkeiten von fast 100 Stundenkilometern dabei. Am Samstag geht’s um das Elfmeterschießen und am Sonntag haben wir einen Parcours geplant“, sagt Nellessen. Dazu wird viel gekickt. „Es ist ja gerade die Nation’s League, daher haben wir unsere sieben Gruppen in sieben Teilnehmerländer aus dem Wettbewerb aufgeteilt“, sagt Nellessen. Höhepunkt ist am Sonntagnachmittag das große Nation’s-League-Turnier – denn dann werden die Kindergruppen gegen ihre Eltern spielen.

Darauf freut sich der 14-jährige Felix schon besonders. „Ich bin schon zum zweiten Mal dabei und ich glaube schon, dass ich mich im vergangenen Jahr ein wenig in der Technik verbessert habe“, sagt er. Das Kicken gemeinsam mit den Freunden mache ihm besonders viel Spaß, sagt er. Und ergänzt: „Aber besonders freue ich mich auf das Abschlussturnier gegen die Eltern – mein Papa spielt mit, das wird bestimmt ein Riesenspaß.“